Владимирское УФАС сообщает

30 мая 2017 года заместитель руководителя Владимирского УФАС России рассмотрел дела об административных правонарушениях, в отношении и.о. директора МБУК «Межпоселенческий Дом народного творчества и ремесел» <…> по признакам правонарушений, предусмотренных частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

По инициативе прокуратуры Гороховецкого района в отношении должностного лица заказчика – и.о. директора МБУК «Межпоселенческий Дом народного творчества и ремесел» <…>, возбуждены производства по делам об административных правонарушениях по признакам правонарушений, предусмотренных частью 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ (утверждение извещений о проведении запросов котировок с нарушениями норм Закона о контрактной системе в сфере закупок.

Рассмотрев материалы дел, заместитель руководителя Владимирского УФАС России признал и.о. директора МБУК «Межпоселенческий Дом народного творчества и ремесел» <…> виновной в совершении административных правонарушений, и привлек к административной ответственности в виде административных штрафов в размере 3 000,00 рублей по каждому делу, в доход бюджета.