Перед началом купального сезона водолазов опустили на дно

Все четыре городских пляжа – на озере Глубокое, на водохранилище Содышка, на пруду Семязино и на реке Клязьма – проверены сотрудниками контролирующих ведомств и открыты для жителей.

Буквально вчера Госинспекция по маломерным судам завершила приёмку Семязинского пляжа. Госинспектор Евгений Мысев выдал техническое освидетельствование на это место массового отдыха горожан, где подтверждается его готовность к купальному сезону.

Дно всех водоемов обследовано водолазами, взятые пробы воды и песка соответствуют нормативам. Районные администрации тоже мобилизовались: зам. главы администрации Ленинского района Сергей Музыка заявил, что Семязинский пляж будет регулярно убираться от мусора. На днях через госзакупки администрация на 40 тысяч рублей закупила новый песок для пляжа.

Так что пока погода не позволяет купаться и загорать, можно запросто поиграть на чистом песочке в пляжный волейбол, хоть босиком. На всех пляжах установлены муниципальные спасательные посты, урны, лавочки, детские песочницы.

Кстати, на озере Малом в Загородном парке купаться нельзя, зато можно плавать на плотах и катамаранах. Стоимость катания – от 100 рублей.

Фото администрации г. Владимира и img.amur.info