Кондуктор, упав в салоне троллейбуса, получила множественные переломы ребер

Несчастный случай произошел вчера после полудня. На проспекте Ленина, в районе дома №62 троллейбус, следующий по маршруту № 5, резко затормозил. Рядом находится нерегулируемый пешеходный переход. Скорее всего, «рогатый» пытался остановиться перед пешеходом. За рулем электротранспорта была 25-летняя девушка. Несмотря на возраст, она имеет уже солидный опыт вождения, категории «В» и «Т» оформлены с 2012 года.

В результате торможения в салоне троллейбуса упала кондуктор, 54-летняя женщина. Врачи скорой помощи диагностировали у пострадавшей множественные переломы ребер. Женщину доставили в больницу. По предварительной информации из регионального УГИБДД, виновата в несчастье сама кондуктор. Пассажиры обязаны держаться за поручни или сидеть на местах во время движения транспорта.

Кстати, на прошлой неделе на площади Победы произошел еще один странный инцидент с троллейбусом. Водитель не вписался в поворот, и электротранспорт вынесло на тротуар. Никто из пассажиров за медпомощью не обращался.