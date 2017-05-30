Температура в последнюю ночь мая может опуститься до -3ºС

По сведениям Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ночь на 31-е мая во Владимирской области ожидаются заморозки до -3ºС.

Такие неблагоприятные погодные явления повышают риски возникновения пожаров в жилье, в связи с неправильной эксплуатацией населением обогревательных приборов и печей.

Главное управление МЧС России по Владимирской области призывает граждан быть внимательными и осторожными в период нетипичного для мая похолодания.

При возникновении происшествий следует звонить на телефоны спасения: «01» (с городского), «101» (с мобильного).

Прогноз погоды от 18.00 30 мая до 18.00. 31 мая 2017 года: облачно с прояснениями, ночью без осадков. Днём в большинстве районов небольшой, местами умеренный дождь. Ночью на востоке области ожидаются заморозки до -3ºС. Днём местами гроза. Ветер ночью северо-западный 2-7 м/с. Днем юго-восточный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с. Температура воздуха днём +16…+21ºС.

Фото: https://novamsk.ru/artimg/images/5138fe.jpg