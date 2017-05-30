Грозного поставят между садом камней, причалом и роликами

Об этом сообщил «Призыву» главный архитектор города Александрова Виталий Степанов. Как он пояснил, по проекту набережная поделена на тематические зоны.

С центральной части открывается «парадный» вид на Кремль. Там при выходе из Александровской слободы построят главную уличную сцену в виде амфитеатра со зрительным залом с сидячими местами. По бокам сделают две малые сцены для проведения детских праздников. Сцены окружат газоны, на которых можно сидеть и отдыхать всей семьей. Ближе к реке будут видовые площадки с ограждениями. Южнее поставят памятник Ивану Грозному.

Еще южнее – это вторая тематическая зона – разместятся переносные торговые лавочки с мелкой сувенирной продукцией, кулинарией и напитками. Рядом – стартовое место (и место сбора) для экскурсионных групп. Ну, и отдельное место выделяется для молодежи – площадка активного отдыха. Там можно покататься на роликах и скейт-бордах, и вообще повеселиться.

А в противоположной части набережной, «на севере», будет третья площадка, тихая, для созерцательного отдыха. Сад камней , разнообразная растительность, изыски ландшафтного дизайна будут радовать глаз солидной неторопливой публики.

Набережную огородят забором от проезжей части, в разных уголках прогулочной зоны предусмотрены видовые площадки, а также два причала для катания на небольших лодках, катамаранах и водных мотоциклах.