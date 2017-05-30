Пьяный водитель «Нивы» врезался в грузовик

29 мая в области зарегистрировано 6 ДТП, в результате которых один человек погиб и шестеро получили травмы различной степени тяжести.
Так, около часа дня на федеральной трассе в Камешковском районе 58-летний водитель «Шевроле-Нива», пытаясь развернуться, врезался в попутный грузовик с прицепом. Легковушку вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с иномаркой «Кио-Рио». Водитель «Нивы» был пьян. Несмотря на столкновения с двумя транспортными средствами, травмы у виновника аварии незначительные.
В тот же день инспектора ДПС остановили в Собинке мотоциклиста, который неадекватно вел себя на дороге. Мотоцикл вилял из стороны в сторону. Водительского удостоверения у водителя не оказалось, зато подтвердилось опьянение. При проверке документов оказалось, что 30-летний водитель ранее уже был лишен прав за пьяную езду. Так что парню грозит уголовная ответственность.
Такая же история приключилась и с 25-летним водителем «Фольксвагена-Поло». Его остановили во Владимире, на улице Комиссарова. Молодого человека проверили на алкотестере. Он был нетрезв. Более того, оказалось, что он уже лишен прав за то же правонарушение.
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