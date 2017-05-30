Ураган, наделавший бед в Москве, пощадил Владимирскую область

Стихия вновь заявила о себе. Накануне ураганный ветер, сопровождавшийся грозой, местами градом и дождём, стал причиной отключения электроэнергии в нескольких районах Владимирской области.

На места повреждений были направлены бригады энергетиков. Восстановление электроснабжения проводилось в Гусь-Хрустальном, Муромском, Александровском, Киржачском районах.

Ремонтные работы продолжались до поздней ночи. Всего в восстановлении электроснабжения были задействованы 22 бригады в количестве 66 человек и 24 единицы техники.

По данным пресс-службы регионального МЧС, энергоснабжение на территории Владимирской области было восстановлено в полном объёме в 24.00.

Данных о пострадавших от ураганного ветра регионе-33 нет. Зато новостные ленты переполнены сообщениями о последствиях разбушевавшейся стихии в Москве.

Как сообщают наши федеральные коллеги, сильнейший ураган, ставший самым смертоносным для столичного региона за последние сто лет, унес жизни 13 человек, около 150 пострадали. Большинство из них сейчас находятся в больницах.

Ураган не только вырывал с корнями деревья и ронял рекламные конструкции, но и сносил кровлю с домов, переворачивал гаражи.

Оранжевый уровень опасности действует до сих пор. В МЧС на базе Центра экстренной психологической помощи работает телефон горячей линии – 8 (800) 775-17-17.

Фото: https://www.instagram.com/p/BUraHnjFENJ/, https://twitter.com/igiss/status/869187499918315520/photo/, http://www.rbc.ru/photoreport/29/05/2017/592c1daf9a7947e1e20a4de8/1.shtml