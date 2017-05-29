«Ростелеком» развивает сотрудничество с «РТ-ИНФОРМ» и «Вертолётами России»

«Ростелеком» подписал соглашение о сотрудничестве в IT-сфере с «РТ-ИНФОРМ» (Центр ИТ-компетенций госкорпорации Ростех) и «Вертолетами России». В результате соглашения планируется достигнуть сокращения затрат на информатизацию предприятий вертолетной отрасли при расширении и оптимизации качества предоставляемых услуг в области информационных технологий.

Свои подписи под документом поставили генеральный директор «РТ-ИНФОРМ» Камиль Газизов, президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

Подписанное соглашение позволит сократить затраты на предоставляемые инфраструктурные сервисы для предприятий «Вертолетов России», развивать проекты в области обеспечения холдинга вычислительной инфраструктурой, вычислительными мощностями, предоставления информационных сервисов, в том числе с виртуализацией ресурсов предприятий.

«Соглашение обеспечит мощный фундамент для модернизации всей информационной инфраструктуры Ростеха, – отмечает генеральный директор «РТ-ИНФОРМ» Камиль Газизов. Централизованная система мониторинга информационной безопасности, географически распределенные ЦОД и быстрая масштабируемость решений создадут благоприятные условия для перехода к сервисной модели оказания услуг предприятиям Ростеха. Установленное сотрудничество способствует технологическому росту и модернизации ИТ-инфраструктуры Госкорпорации».

«Мы приветствуем развитие партнерства с такими крупными игроками на рынке высоких технологий как «РТ-ИНФОРМ» и «Вертолеты России» с целью получения эффективных инфокоммуникационных решений, – говорит президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. – Уверен, что подписанное соглашение послужит плодотворному развитию взаимовыгодного сотрудничества, которое позволяет консолидировать усилия, ресурсы, знания и опыт практической реализации проектов».