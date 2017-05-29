Владимирский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что во Владимирской области 29 мая с сохранением в ночь на 30 мая ожидается гроза, дождь, местами град. Порывы ветра могут достигать 20 м/с.

В связи с ухудшением погодных условий в регионе-33 объявлен “желтый уровень” опасности. Главное управление МЧС России по Владимирской области предупреждает, что такие погодные условия повышают риски возникновения происшествий и чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением электроснабжения, падением слабоукрепленных рекламных щитов и других конструкций, падением деревьев. Спасатели просят владимирцев не оставлять личный транспорт под рекламными щитами и деревьями во время прохождения грозового фронта.

Кроме этого ожидается сильное понижение атмосферного давления – до 736 мм. ртутного столба. За сутки давление снизится сразу на 15 единиц, что может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей и людей, имеющих хронические заболевания.

Фото: http://newsy-world.ru/uploads/posts/2014-05/