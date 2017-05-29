В Москве в дни праздника Славянской письменности и культуры в Шолоховском зале Союза писателей России состоялась презентация книги «Тридцатитысячник». Ее автор – наш земляк, патриарх сельскохозяйственного строительства Степан Петрович Гинин, который 58 лет был председателем колхоза имени 16-й Годовщины Октября и агрофирмы «Россия».

Представление книги, на котором присутствовали писатели, журналисты, ученые-сельхозники, началось с вручения медали «Василий Шукшин» Степану Петровичу Гинину.

Медаль «Василий Шукшин» учреждена в честь знаменитого писателя, режиссера и актера, имя которого хорошо знают и высоко чтут у нас на Владимирщине. Здесь Василий Макарович работал на строительстве Владимирского тракторного завода, а позднее в Суздальском районе снимал фильм «Странные люди».

Заслуженную награду автору книги «Тридцатитысячник» вручил первый секретарь Союза писателей России Геннадий Иванов. Участники творческой встречи, имевшие возможность ранее прочесть и оценить гининскую книгу, отмечали в своих выступлениях ее актуальность, добротный литературный язык и исповедальный характер произведения.

Также в тот вечер медалью «Василий Шукшин» был удостоен литературный редактор книги «Тридцатитысячник», владимирский писатель Николай Лалакин. Такую высокую оценку получили его книжные повествования «На собинских берегах Клязьмы», «Между Москвой и Владимиром», «Вознесение пустоши Камешки», «Юрьево поле», «Земляки» и другие книги из серии «Моя малая Родина».

На фото вверху: медаль Николаю Лалакину (справа) вручает первый секретарь Союза писателей России Геннадий Иванов