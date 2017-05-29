Найдено тело утонувшей в Клязьме женщины

Тело утонувшей жительницы Вязников было найдено накануне вечером на берегу Клязьмы в районе деревни Перово.

Напомним, что трагедия случилась 9 мая в районе населённого пункта Войново Вязниковского района. Подвыпившая компания решила проехать на автомобиле «Нива» по берегу Клязьмы. Однако водитель не справился с управлением, и машина начала погружаться в воду. Трем пассажирам и водителю удалось спастись.

В машине осталась супруга водителя. Мужчина попытался самостоятельно отыскать ее в воде, но никакого результата это не дало.

Сотрудники МЧС незамедлительно начали поисковые работы. По информации регионального управления МЧС, проводилось пешее патрулирование береговой линии и прилегающей территории на протяжении 5 километров по обоим берегам реки, также было обследовано тралами 2600 квадратных метров реки. Привлекались и беспилотники – с их помощью осмотрели около 8 тысяч квадратных метров территории.

В ходе поисков у мужа пропавшей женщины, по всей видимости, не выдержали нервы. 11 мая тело мужчины с огнестрельным ранением было обнаружено на территории приусадебного участка его дома в городе Вязники.

Фото предоставлено пресс-службой регионального управления МЧС