Молодежь с регионов готова искать новые смыслы

Третий Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов на Клязьме» пройдет во Владимирской области в Камешковском районе на озере «Запольское» с 27 июня по 20 августа. На минувшей неделе во Владимире, Астрахани, Грозном, Ижевске, Ульяновске, Ярославле и Челябинске прошли очные отборы по всем профильным направлениям работы форума, соответствующим тематике семи смен образовательной площадки: молодежные студенческие клубы, студенческий актив и студенческие СМИ; молодые специалисты в сфере ИТ и смежных отраслей; молодые специалисты в сфере экономики и бизнеса; молодые руководители НКО, правозащитных и добровольческих проектов; молодые парламентарии и политические лидеры; молодые политологи и социологи, а также молодые специалисты транспортной отрасли.

Во Владимире в состав участников включили 250 молодых людей. Остальные желающие могут сделать это на сайте Росмолодежи www.ais.fadm.gov.ru. Заявки на первую смену принимаются до 20 июня.