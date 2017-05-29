Руслан Белый: «Чем жестче тема, тем умнее и смешнее должна быть шутка»

Креативный продюсер Stand Up и наставник комиков в шоу «Открытый микрофон» Руслан Белый рассказал развитии жанра стендап в России, новом шоу ТНТ «Открытый микрофон» и о том, почему человека невозможно научить шутить?

Как в данный момент, на ваш взгляд, развивается жанр стендап в России? В чем видите реальный прогресс, а в чем – проблемы, которые предстоит решить?

— Жанр развивается нормально. В целом очень популярен, но это только начало. Думаю, в следующие 5-10 лет стендапа будет гораздо больше и на многих телеканалах этот жанр будет представлен в том или ином виде. Прогресс в том, что комики действительно востребованы и своими выступлениями могут зарабатывать себе на жизнь. Проблема состоит в том, что зритель пока не готов к такому откровенному жанру. И очень многие жизненные ситуации или шутки воспринимает как пошлость, хотя мы ничего не придумываем и если о чем-то и размышляем, то это обязательно происходит в обычной жизни с людьми. Но, к сожалению, пока зритель такие темы как секс, строение тела, человеческие соблазны, смерть, депрессия, воспринимает как что-то пошлое, вульгарное и запретное. Но, я думаю, он скоро подтянется.

Самый дикий случай, который происходил с вами на гастролях или на отдыхе?

— Ничего дикого со мной не происходило. Я пытаюсь выстраивать свою команду как больших профессионалом и очень хорошо и четко делают свою работу.

Один очень известный, изможденный режимом постоянного креатива и обыгрыша банальной действительности ведущий, теперь не может дать ни одно интервью на полном серьезе, отключив режим балагура. Вас такая профессиональная деформация и перспектива не пугает?

— Нет. Комик, если он хороший комик, не ставит перед собой задачу просто рассмешить людей любым доступным способом. Хороший комик гораздо глубже и умнее чем банальный шут. В этом плане я бы сравнил нас с клоунами. А все хорошие клоуны были очень серьезными и умными людьми.

Где берете вдохновение для своих стендапов, смотрите ли западных комиков?

— Конечно, смотрю. Это часть профессионального интереса. Но вдохновение исходит из внутреннего мира внутри себя. Что меня волнует в данный момент, о том и шучу.

Как долго учится текст для монолога и что делать, если вы его забыли? Когда последний раз такое происходило?

— В целом текст не учится. Если ты его сам придумал, значит, он уже у тебя в голове.

Друзья и близкие спокойно воспринимают репризы или колкости, в которых узнают себя?

— Да, абсолютно. Пока никаких претензий не было.

Есть ли в вашем репертуаре истории, выговорив которые со сцены, удалось решить личную проблему? Определиться с важным выбором? Или хотя бы отомстить кому-то из врагов, унизив публично?

— Нет, такого нет. Никого унижать я не собираюсь. Максимум я могу порассуждать на тему поведения или поступка того или иного персонажа. Но унижать никого не собираюсь.

Шутки понимают далеко не все. Когда и в какой форме вам последний раз прилетало за юмор?

— Мне никогда не «прилетало» за шутки. Все же хочется надеяться, что мы живем не воровском государстве, где может «прилететь» за шутки. Если люди не понимают юмор, это их проблема. Либо пусть его не смотрят, либо как-то работают над собой.

В «Открытом микрофоне» на ТНТ вы выбирали подопечных по каким критериям? Были случаи, когда вы понимали, что неплохо, местами смешно, но выгонять жалко — беру; но потом попрощаюсь.

— Передача «Открытый микрофон» новая и в чем-то даже экспериментальная. Если честно, я вообще считаю, что научить человека шутить невозможно. Он сам должен проходить этот путь — от начинающего комика, до больших залов с сольным концертом. Только так у него выработается индивидуальность. Поэтому в «Открытом микрофоне», мы можно сказать, принимаем правила игры. Но, эти правила абсолютно честные и никакой личностной симпатии там не существует. Если ты смешной, идешь дальше.

А вы могли взять в свою команду «Открытого микрофона» человека, который выступил не смешно, но в котором вы разглядели скрытый потенциал? Или стендап-комик должен быть смешным сразу, здесь и сейчас, в эту секунду?

— Конечно мог бы. Более того, я думаю, ряд ребят мы так и брали. Кому-то из наставников нравилась харизма комика, характер, поднимаемые темы. Другой разговор, смогут ли они раскрыться на дистанции? Но для этого «Открытый микрофон» и существует.

Советуете ли вы своим подопечным в шоу «Открытый микрофон» темы для выступлений, может быть рекомендуете кому-то сменить имидж, подачу, даете на вооружение пару-тройку сильных слов и выражений? Другими словами, как проходит тренерская работа?

— Тренерская работа строится по принципу «не навреди». У каждого комика должен быть свой индивидуальный стиль. Поэтому лезть к нему со своими фразами, словами или видением юмора я не могу и не хочу. Мы работаем исключительно как 2 комика, один из которых может посоветовать не совершить те или иные ошибки.

А что бы вы могли посоветовать людям, которые хотят организовать локальный «Открытый микрофон» в своем городе, селе, деревне, улице? С чего начинать?

— Вот этого я не знаю. Это все-таки вопрос не творческий, а организационный. И тут я мало что понимаю. Могу сказать в общем — надо пробовать. А куда потом это выйдет, ну время покажет.

Вы, как креативный продюсер StandUp, наставник в шоу «Открытый микрофон», дайте, пожалуйста, совет начинающим и продолжающим стендап-комиком — с шутками на какие темы даже не стоит соваться ни в Stand Up, ни в «Открытый микрофон»?

— С несмешными. Шутка может быть на любую тему. Но чем жестче тема, тем умнее и смешнее должна быть шутка. Так, что если вы захотели просто эпатировать темой, то ничего не получится. Любая шутка, это очень большая и кропотливая работа.

Кого из комиков «Открытого микрофона», не участвовавших в вашей команде, вы бы хотели заполучить и почему?

— Да вот нет такого. Потому что все члены жюри делают одну и ту же работу — они помогают молодому комику раскрыться. А от этого выиграет вся комедия в целом. А чей это будет комик, мой или кого-то другого члена жюри, лично мне абсолютно не важно.

Смотрите на ТНТ:

Финал программы «Открытый микрофон» 2 июня в 22.00

Stand Up, каждое воскресенье в 22.00

Фото предоставлено телеканалом ТНТ