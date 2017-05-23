Под Вязниками иномарка сбила двух мужчин на лавочке

Это случилось вчера в три часа дня в деревне Октябрьская Вязниковского района. Находившаяся за рулём автомобиля «Форд-Фокус» женщина-водитель наехала на двух мужчин, которые, как сообщает региональное УГИБДД, мирно сидели на лавочке возле хозяйственных построек.

Оба мужчины – жители деревни и более того – однофамильцы. Основной удар пришелся на 64-летнего пострадавшего – он был доставлен в больницу с переломами правой ключицы и шейки бедра. У его 67-летнего сотоварища по несчастью диагностированы только ушибы.

Вообще, вчерашний день оказался «богатым» на дорожно-транспортные происшествиям с участием пешеходов. Скажем, в микрорайоне Коммунар областного центра водитель «Рено-Меган» сбил 9-летнего школьника, перебегавшего дорогу в неположенном месте (при наличии рядом пешеходного перехода). В результате ДТП мальчик с черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга госпитализирован.

В тот же день в Александровском районе водитель «Лады-Гранта» сбил 59-летнего мужчину, также перебегавшего дорогу в неположенном месте. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался в приемном покое ЦРБ Александрова.

Фото: https://www.litprichal.ru/upload/298/ 2e20444ccdf94831c538e4f6dffe29aa.jpg