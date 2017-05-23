Бывшего сотрудника банка осудили за «откаты»

Во Владимирской области вынесен приговор бывшему заместителю управляющего операционным офисом «Владимирский» филиала коммерческого банка «Уралсиб» 59-летнему Сергею Зайцеву, совершившему коммерческий подкуп.

Следствием и судом установлено, что в апреле 2013 года мужчину назначили на должность с различными полномочиями, в том числе, организации взаимоотношений с клиентами.

Как сообщает Следственное управление СК РФ по Владимирской области, выполняя свою работу, Зайцев неоднократно проявлял корыстное поведение, ставя клиента банка – местного предпринимателя, в зависимость от собственных решений по открытию кредитных линий и умолчанию перед центральным офисом о нарушении заемщиком договорных обязательств, дающего возможность избежать применения финансовых санкций.

В период с июня 2013 по октябрь 2014 года он получил от заинтересованного клиента 5 миллионов 700 тысяч рублей в качестве «отката» за содействие в получении кредитов и лояльное отношение.

Примечательно, что в одном из случаев при оформлении банковского кредита на обеспечение деятельности предприятия предприниматель в качестве подкупа передал осужденному 2 миллиона рублей, вырученные от продажи собственной квартиры во Владимире.

Приговором суда Зайцеву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно со штрафом в 15 миллионов руб. От наказания он освобожден в связи с актом амнистии, принятой в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне.

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