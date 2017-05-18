Бог и операторы чистоты хранят Владимир от гоп-свадеб

С 1 мая в московских дворцах бракосочетаний изменились «правила игры». Во-первых, на территории загсов теперь нельзя распивать спиртное, бить бокалы и осыпать молодоженов «лепестками, рисом, конфетами и т.п». Во-вторых, появился дресс-код для новобрачных: там «не рекомендовано» появляться в джинсах с футболками, шортах и прочих неподобающих нарядах.

Заведующая отделом ЗАГС администрации г.Владимира Галина Карташева прокомментировала «Призыву» столичные нововведения и рассказала, стоит ли владимирцам ожидать чего-то подобного:

– С тем, что на территории дворца бракосочетаний не нужно выпивать и разбрасывать лепестки, я абсолютно согласна. Представьте: с утра в ЗАГС приехала первая пара, они расписались, затем гости осыпали их цветами и рисом; некоторые еще «на счастье» бьют бокалы из-под шампанского. При этом пустые бутылки многие оставляют там же, где пили. Приезжает следующая пара, и девушка в длинном платье, на каблуках, должна идти по всему этому мусору. В сезон у нас расписывается по 35-40 пар в день – представляете, какая свалка была бы к концу дня, если бы не наши «операторы чистоты». Кстати, подметать двор после каждой свадьбы даже не входит в их обязанности, их территория – внутри дворца.

Мы пытаемся накануне свадьбы поговорить с новобрачными и убедить их, что загс – не место для исполнения ритуалов такого рода. Если хочется осыпать чем-то новобрачных, можно сделать это и возле ресторана. Пить шампанское на капоте машины тоже не очень эстетично. Но не все нас слышат. Многие говорят: «мы же не просто так мусорим, это же такая традиция, мы не хотим ее нарушать».

Однако своей волей запретить все это мы не можем: требуется как минимум постановление администрации города с перечнем конкретных действий, которые запрещаются на территории загс и штрафом за нарушение. Пока, насколько мне известно, во Владимире такое не планируется.

Что касается дресс-кода для новобрачных, то хотя лично мне приятнее видеть молодоженов в традиционных костюмах, я убеждена, что мы не имеем права решать за жениха и невесту, во что им одеваться. С другой стороны, наше счастье в том, что Владимир – это такое особенное место, может быть, намоленное, и люди это чувствуют. У нас не было никаких гоп-свадеб, зомби-свадеб и прочих нестандартных бракосочетаний. Правда, несколько лет назад приезжала пара с дредами, у невесты зеленый шар в виде зайца вместо букета, гости в гольфах, балетных пачках… Но мне кажется, они неуютно чувствовали себя среди других – традиционных – пар. Расписались и быстро уехали.