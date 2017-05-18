Владимирцев бесплатно обследуют на меланому

22 мая в Областном кожно-венерологическом диспансере состоится ежегодная акция День диагностики меланомы. В этот день все желающие могут пройти бесплатный медицинский осмотр для исключения злокачественного заболевания кожи.

Записаться на прием к врачу-дерматологу можно по телефону бесплатной «горячей линии»: 8 (800) 2000-345. Пациенту при себе необходимо иметь паспорт, страховой медицинский полис и СНИЛС.

Департамент здравоохранения администрации области рекомендует всем людям с повышенным риском возникновения меланомы проверить кожу у специалиста методом дерматоскопии.

По данным Областного клинического онкологического диспансера, ежегодно в регионе в среднем у 100 человек выявляют заболевание меланомой. Женщины в особой группе риска и поражаются в два раза чаще мужчин. В этой связи крайне важно своевременное медицинское обследование.

Европейская академия дерматологии и венерологии (EADV) проводит День диагностики меланомы (Melanoma Day) с 1999 года. Ежегодная акция направлена на повышение качества ранней диагностики одного из самых злокачественных новообразований – меланомы кожи.

С 2007 года в проекте участвует и Россия. В этом году более 1000 дерматологов из 100 российских городов проводят бесплатную консультацию пациентов с целью профилактики и раннего выявления меланомы кожи. За 10 лет существования проекта обследование прошли 102 тысячи человек, у 1700 из них было выявлено подозрение на меланому, и врачам удалось сохранить их жизни.

Для справки:

Меланома- это злокачественная опухоль. Она локализуется преимущественно на коже, может развиваться из уже существующих невусов (родинок) или появляется в виде новообразования, похожего на невус. Часто рецидивирует и дает метастазы.

Фото: http://mzdnr.ru/sites/default/files/melanoma_0.jpg