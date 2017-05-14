Попасть в “президентскую” десятку

Торжественная отправка ребят состоится с областного сборного пункта на улице Лермонтова, 38-а. Как сообщает пресс-служба администрации региона-33 со ссылкой на военный комиссариат, для прохождения службы в элитном подразделении – Президентском полку службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны России – из городов и районов региона были отобраны 10 призывников.

По традиции, конкуренция в Президентский полк во Владимирской области минимум три человека на место и она даже растет. А вот квота уже минимум третий год прежняя – не более десяти призывников.

Претендентов отбирают по жестким критериям. К примеру, слух бойца этого элитного подразделения должен воспринимать шепотную речь на расстоянии от 6 метров и более на оба уха, а острота зрения без коррекции должна быть не меньше 0,7 на оба глаза. Все военнослужащие полка должны иметь рост в пределах 175-190 см и вес, не превышающий нормальное соотношение роста и массы тела. Категорически запрещается наличие на теле татуировок, шрамов или пирсинга. Также среди обязательных условий – образование не ниже среднего и правильно поставленная четкая речь без дефектов. К службе в Президентском полку допускаются только призывники из полных семей.

Напомним, Президентский полк – это российская воинская часть, решающая “специфические задачи”, в числе которых охрана официальной резиденции президента России – Московского Кремля и других важнейших государственных объектов. Бойцы этого полка также участвует в проведении протокольных мероприятий на высшем государственном уровне, стоят в почетных караулах, несут службу у Вечного огня на могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены.

Фото: http://report.unic.edu.ru/ wp-content/uploads /2016/04/2.jpg