Жалоба признана необоснованной

11 мая 2017 года Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «Агропром-Т» на действия комиссии при проведении конкурса с ограниченным участием на закупку молочной продукции (кефир) для нужд ГБУЗ ВО «Муромская городская больница № 3».

По мнению заявителя, конкурсная комиссия неправомерно отказала в доступе к участию в конкурсе с ограниченным участием заявке ООО «Агропром-Т» по причине несоответствия дополнительным требованиям (не предоставлены копии ранее исполненных контрактов, договоров и документов о приемке поставленных товаров, договоров и документов о приемке поставленного товара по поставке пищевых продуктов за последние три года до даты подачи заявки на участие в соответствующем конкурсе).

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы ООО «Агропром-Т» по доводам, изложенным в ней, необоснованной.