Жалоба признана необоснованной

Жалоба ООО «Агропром-Т» на действия конкурсной комиссии признана необоснованной

9 0
9 0

11 мая  2017  года Комиссия  Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу  ООО «Агропром-Т»  на  действия  комиссии при проведении конкурса с ограниченным участием на закупку молочной продукции (кефир) для нужд ГБУЗ ВО «Муромская городская больница № 3».

По мнению заявителя, конкурсная  комиссия неправомерно отказала в доступе к участию в конкурсе с ограниченным участием заявке ООО «Агропром-Т» по причине несоответствия дополнительным требованиям (не предоставлены копии ранее исполненных контрактов, договоров и документов о приемке поставленных товаров, договоров и документов о приемке поставленного товара по поставке пищевых продуктов за последние три года до даты подачи заявки на участие в соответствующем конкурсе).

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы  ООО «Агропром-Т» по доводам, изложенным в ней,  необоснованной.

Нашли опечатку? Выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Система Orphus

Нравится

Не нравится

Размещено в рубрике

Обсуждение

© ЗАО "АБИ Медиа" , 600005, г.Владимир, ул.Тракторная, 45

Яндекс.Метрика
В начало страницы