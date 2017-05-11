Текущая доходность пенсионных накоплений в ВТБ Пенсионный фонд за 1 квартал составляет 10,08% годовых

Текущая доходность пенсионных резервов в рамках программ негосударственного пенсионного обеспечения по сбалансированному инвестиционному портфелю – 9,91%.

Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд, прокомментировала: «Уровень доходности и надежность НПФ – основные критерии для граждан при выборе негосударственного пенсионного фонда. Главной задачей нашего фонда является обеспечение привлекательной доходности в сочетании с приемлемым уровнем риска, гарантирующим сохранность пенсионных накоплений».

На отчетную дату под управлением ВТБ Пенсионный фонд находилось 140 млрд рублей, в том числе 135,9 млрд рублей пенсионных накоплений, количество застрахованных лиц в фонде превысило 1,5 млн человек.