Весны будем ждать до лета

Скоро немного согреемся. В выходные во Владимирскую область придет очередное долгожданное потепление. По прогнозам синоптиков, температура воздуха начнет повышаться с субботы. 13 мая столбики термометра днем достигнут отметки в 12 градусов, в воскресенье потеплеет еще на два градуса. Такая же погода сохранится в начале следующей недели. Правда ночью будет по-прежнему холодно: от 0 до 2 градусов. Также по данным Гидрометцентра, на протяжение недели в регионе-33 ожидается пасмурная погода и небольшие осадки, к выходным станет более солнечно.

По-настоящему теплые дни, по предварительным прогнозам, придут во Владимирскую область только в третьей декаде мая.

Между тем прошедший День Победы, по сообщению синоптиков, стал самым холодным за всю послевоенную историю. В целом же температурный рекорд был установлен маем 1918 года, когда среднемесячная температура воздуха составила всего 6,4 градуса.