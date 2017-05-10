Сегодня вынесен приговор жителю Гусь-Хрустального района Виктору Малинину и жителю Собинского района Анатолию Морозову. Они признаны виновными в убийстве, совершённом 6 января прошлого года.

Как сообщает Следственное управление СК РФ по Владимирской области, эти ранее судимые приятели приехали во Владимир, чтобы приобрести лекарства. Но зашли в кафе и выпили две бутылки водки. Потом на остановке на улице Чайковского «поймали» такси – попросили отвезти их в деревню Черкутино Кольчугинского района. По дороге приобрели ещё спиртное, которое продолжили распивать в автомобиле.

Крепко поднабравшись, Морозов поссорился с водителем и предложил своему приятелю совершить на того нападение.

Как пояснил Малинин, он не понял причину происходящего, но на просьбу ответил согласием, сделав вывод, что водитель чем-то обидел друга.

Во время очередного перекура в деревне Юрино Собинского района Морозов забежал в дом знакомого, где взял нож, а Малинин приготовил для реализации договоренности шнурок, вынутый из своего ботинка.

В районе деревни Дубки Кольчугинского района пассажиры вновь попросили остановиться, Малинин, находясь на заднем пассажирском сидении за водителем, неожиданного напал на таксиста, пытаясь удушить потерпевшего, в это же время Морозов, находясь на переднем пассажирском сидении, нанес потерпевшему не менее 14 ударов ножом в различные части тела.

От полученных повреждений 36-летний водитель «такси», отец несовершеннолетнего ребенка, скончался на месте. После убийства на попутном транспорте напавшие с места преступления скрылись.

С момента обнаружения погибшего следователями и криминалистами следственного управления СК России совместно с сотрудниками уголовного розыска регионального управления МВД непрерывно проводился комплекс мероприятий, направленных на раскрытие преступления и задержание причастных к нему лиц. 15 января 2016 года Морозов был задержан на территории Судогодского района сотрудниками ДПС и уголовного розыска. Соучастник преступления задержан столичными полицейскими в городе Москве 14 января.

Следователем СК России по делу проведен значительный объем следственных действий, допрошено свыше 40 свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства, проведено более 30 различных судебных экспертиз.

Приговором Владимирского областного суда Морозову назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы, Малинину в виде 14,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и последующим ограничением свободы сроком на год каждому. Кроме того, судом с осужденных в пользу семьи потерпевшего взыскано по 750 тысяч рублей с каждого в счет возмещения причиненного вреда. Приговор в законную силу пока не вступил.

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