За сигнал о пьяном водителе дадут билет в театр

По словам главного госавтоинспектора области Александра Новикова, в последние годы жители региона всё чаще сообщают в ГИБДД о нарушителях дорожного движения.

Звонки поступают в дежурные части Госавтоинспекции (54-16-65 во Владимире) и полиции (02 и 002). Люди сообщают о самых разнообразных нарушениях: выезде на встречную полосу, проезде на красный сигнал светофора, о водителях, не пропустивших пешеходов на переходе, а самое главное – о нетрезвых за рулём.

О водителях подшофе чаще других сообщают работники АЗС, продавцы в магазинах, отмечены также таксисты и просто неравнодушные граждане, стремящиеся предупредить тяжкие последствия от действий пьяных лихачей.

По данным ГИБДД, в прошлом году благодаря своевременному звонку или письму к административной ответственности были привлечены 22 тысячи человек, из них почти 1000 человек – за управление авто в нетрезвом состоянии.

Начальник УГИБДД МВД РФ по Владимирской области Александр Новиков сообщил, что на федеральном уровне сейчас прорабатывают вопрос стимулирования такой активности граждан. Как вариант рассматривается предоставление льгот на парковку транспорта, билетов на посещение музеев и театров.

Возможно, кто-то посчитает такую сознательность граждан «стукачеством» – мол, отголосок прошлого. Но, во-первых, это повсеместная практика всех цивилизованных стран, а во-вторых, каждое такое сообщение – это, вполне возможно, чья-то спасённая жизнь.

К сведению, за 3 месяца текущего года на территории области зарегистрировано 83 ДТП, совершенных по вине нетрезвых водителей и тех, кто отказался пройти медосвидетельствование. Аварийность выросла на 8%.

В связи с этим в майские праздники ГИБДД вновь будет проводить сплошные проверки, останавливая все проезжающие автомобили. А если ещё и сознательные граждане подключатся и вовремя сообщат о нарушителях – пьяни на наших дорогах будет гораздо меньше.

Фото: http://rostovgazeta.ru