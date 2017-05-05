Малыши бежали и плакали от обиды

Этой новостью поделилась на сайте газеты «Призыв» наша читательница Ольга Володина. Она рассказала, что когда стартовали последние по протоколу участники, им даже не стали засекать время. Эстафета ещё не успела закончиться, как началось награждение победителей.

– Когда наш руководитель физкультуры спросила, в чём дело, ей ответили, что результат уже записали, а господину Шохину, подъехавшему к награждению, ждать некогда. Наши дети бежали и плакали, видя, что других уже награждают, – сообщила Ольга Александровна.

«Призыв» связался с городским управлением образования, чтобы выяснить, что же случилось на эстафете. По версии заместителя начальника отдела информационного обеспечения и мониторинга Сергея Хмельницкого, соревнования прошли без эксцессов.

– Время, конечно, засекли, – объяснил он. – Однако когда стало ясно, что на общий итог эстафеты оно не влияет, и эти дети точно не войдут в число победителей, было решено начать награждение.

В управлении образования отрицают, что присутствовавший на эстафете глава городской администрации Андрей Шохин на самом деле торопился раздать награды и уехать по своим делам. Но вместе с тем подтверждают, что неловкость в конце церемонии все же была.

– Не очень удобно получилось, но мы уже поговорили с воспитателями и ещё раз объяснили им, что результаты последнего забега не могли повлиять на итоги соревнования, – сказал Хмельницкий.

– На самом деле нам обидно не из-за того, что дети не получили награду, – охарактеризовала душевное состояние ребятни и родителей Ольга Володина. – Очень задел сам факт такого отношения. Дети еще бежали, а на них как будто уже махнули рукой. Это очень неприятно, и многим испортило день.

Фото: http://mirrebenka.org.ua/pict/1485696411.jpg