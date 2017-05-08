02 мая 2017 года Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «Леар» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на право заключения контракта на выполнение работ по текущему ремонту 3 этажа здания стационара для нужд ГБУЗВО «Областной онкологический диспансер».

Заявитель в своей жалобе просит признать действия аукционной комиссии по отклонению заявки ООО «Леар» неправомерными.

Комиссия Владимирского УФАС России, изучив заявку участника, установила, что аукционная комиссия правомерно приняла решение по отклонению заявки ООО «Леар» на участие в электронном аукционе, т.к. заявка не соответствовали требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, а именно по п. 53 технического задания.

Таким образом, Комиссия признала данную жалобу на действия аукционной комиссии по доводам, изложенным в ней, необоснованной.