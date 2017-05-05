Жалоба признана необоснованной

03 мая 2017 года Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «А Строй» (г.Новосибирск) на положения документации электронного аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту административного здания резервного центра обработки данных Федерального казначейства г.Владимир (3 этап).

По мнению заявителя, положения аукционной документации не позволяют участнику закупки однозначно определить самостоятельно либо с привлечением субподрядчиков должны выполняться указанные работы, в случае если участник закупки является субъектом малого предпринимательства.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы ООО «А Строй» по доводам, изложенным в ней, необоснованной.