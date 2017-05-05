Фрески Рублёва засияли в новом свете

В Успенском кафедральном соборе Владимира завершены технические работы по дополнительной подсветке знаменитых фресок начала XV столетия, авторство которых приписывается Даниилу Черному и Андрею Рублёву.

Теперь в экскурсионное время (с 13:00 до 16:45) туристы и сами горожане смогут наслаждаться красками древней живописи при свете главного паникадила храма.

В прошлом году была завершена реставрация уникальных настенных росписей, начатая под руководством выдающегося искусствоведа Владимира Сарабьянова. Выполненные консервационно-реставрационные работы по сохранившимся фрагментам монументальной живописи в интерьере Успенского собора позволили в полной мере выявить их цветовую гамму и рисунок.

«Удалив все тонировки и «дорисовки» прошлых реставраций, специалисты «подарили» нам «настоящего» Рублёва», – отмечают в областной администрации.

Фото пресс-службы областной администрации