Во Владимире чествовали ветеранов

Во Владимире, на Добросельской, 2г, по инициативе депутата Госдумы Григория Викторовича Аникеева состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы. На празднике собрались более 300 ветеранов, тружеников тыла и детей войны со всей Владимирской области.

Для почетных гостей была подготовлена концертная программа с участием артистов и танцевальных коллективов. Звучали популярные песни военных лет и исполнялись любимые творческие номера, которые на миг вернули гостей праздника в атмосферу молодости, в тот памятный победный май 1945 года.

– Сегодня особенно приятно поздравить ветеранов с предстоящим праздником, – отметил депутат Государственной Думы РФ, председатель общественной организации «Милосердие и порядок» Григорий Аникеев. – Победа в Великой Отечественной войне далась нашим дедам и прадедам неимоверно высокой ценой. Их мужество, отвага и самоотверженность достойны самого высокого уважения. Именно на таких героических примерах нужно воспитывать современную молодежь. И сейчас наша общая задача – сохранить ценности Великой Победы и передать их подрастающему поколению.

Никто не забыт, ничто не забыто

Один из гостей праздника – ветеран Великой Отечественной войны Михаил Петрович Волосняков недавно отметил 90-летний юбилей. Он часто общается со школьниками и делится с ними своими воспоминаниями.

– Это наша история, это наши люди, это наша Победа. Надо передавать из поколения в поколение правду о Великой Отечественной войне. Это нужно делать для того, чтобы следующие поколения не повторяли ошибок прошлого, чтобы наша страна никогда больше не узнала, что такое война. Молодежь должна гордиться Россией, земляками, не забывать своих дедов и прадедов. Это наши корни, наши истоки, -говорит ветеран.

Михаил Петрович прошел всю войну, был участником Парада Победы на Красной площади.

– Я навсегда запомнил тот день – 24 июня 1945 года, – рассказывает ветеран. – Это была всеобщая радость, всеобщее ликование, всеобщее счастье. Война кончилась! Обнимались все! А впереди перед нами стояла новая задача – восстанавливать страну.

Уроженец Суздальского района Виталий Ильич Корнилов Победу встретил в госпитале, где он проходил лечение после очередного ранения. Он воевал за двоих: за себя и за брата, который погиб в одном из боев. В послужном списке ветерана – битва на Курской дуге, освобождение Белоруссии и Восточной Пруссии.

– Я был башнером (танкист – стрелок, находящийся в башне танка. – Прим. автора), – говорит ветеран. – Нам выдавали специальные снаряды, которые насквозь пробивали вражескую технику. Конечно, на войне было страшно. Но мы старались об этом не думать. Ведь мы были совсем мальчишками, мы хотели стать героями. Были уверены, что победим, знали, за что сражаемся – за нашу Родину, за наших матерей.

Федор Владимирович Веренев воевал на Третьем Белорусском фронте. Он освобождал города Литовской ССР, дошел до Восточной Пруссии. При освобождении города Голдап его ранило при минометном обстреле. После войны Федор Владимирович отправился учиться во Львов, где прожил до 2014 года, после чего приехал во Владимир.

– Победу я встретил в Днепропетровске, -вспоминает он. – В центре города, на главном проспекте, яблоку негде было упасть. Это было такое ликование, такая радость. Я хочу, чтобы и нынешняя молодежь держала курс на нашу Победу и воспитывала своих детей так, чтобы они были преданы нашей стране, любили ее и уважали ее историю.

Еще один гость праздника Василий Алексеевич Сухоруков уже отметил 94-летие, но его оптимизму и активности вполне могут позавидовать молодые. Он воевал с первого дня, а Победу встречал уже командиром части, имея два боевых ордена. И это в 21 год.

– Как-то меня вызвал командир дивизии и сказал: «Завтра будешь принимать отдельную роту – семь взводов». Я удивился: мол, как так? Я же совсем молодой. Но потом понял: генералу-то тоже всего ничего. Много всего было в то время: и ранения, и контузии, и слезы от потери товарищей, и радость Победы. Но главное то, что мы сегодня живем под мирным небом. Значит, все это было не зря.

Подвиг дедов глазами детей

К 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне приурочен патриотический конкурс «Мы пишем историю вместе», который проходит в рамках долгосрочной программы депутата Госдумы Григория Аникеева «Гордись страной, расти патриотом!». В оргкомитет поступило более 250 работ (открыток, плакатов и сочинений) от школьников со всей Владимирской области. Ребята рассказали об истории своей семьи, о родственниках – участниках Великой Отечественной войны. Гости праздника познакомились с работами конкурсантов на выставке, которая организована на втором этаже общественной организации «Милосердие и порядок».

В рамках системной масштабной работы депутата Госдумы Григория Аникеева для школьников региона проходят краеведческие конкурсы, фестивали, кинопоказы, экскурсии, классные часы и уроки мужества. Такая работа способствует патриотическому воспитанию молодежи и сохранению связи поколений, уверен парламентарий.

– Такие мероприятия очень важны и нужны, – считает председатель Совета ветеранов войны и труда Ленинского района города Владимира Вячеслав Гадалов. – Благодаря патриотическим конкурсам и фестивалям ребята учатся ценить свою историю, любить родной край и его выдающихся земляков. И мы очень благодарны нашему депутату Григорию Викторовичу Аникееву за то, что он вносит такой большой вклад в воспитание подрастающего поколения.