Школа, где учат писать законы

Проект, инициированный региональным отделением общественной организации «Российская муниципальная академия» и Законодательным Собранием, был реализован в регионе-33 впервые. Слушателями «Школы юного законотворца» стали 56 старшеклассников из 33 образовательных учреждений Владимира.

В течение месяца ребята изучали теорию и практику, знакомились с работой Законодательного Собрания и депутатов, разрабатывали свои законодательные инициативы. В них школьники затронули актуальные общественные проблемы. В частности, юные законотворцы предложили снизить возраст наказания за жесткое обращение с животными с 16 до 14 лет.

– Это связано с тем, что очень большое количество правонарушений совершают подростки, еще не достигшие 16 лет, – говорит ученик школы № 44 Никита Цыганов. – Яркий пример тому – случай, произошедший в школе № 31 города Владимира, когда двое молодых людей зверски издевались, а потом убили кота. Это преступление потрясло не только наш у область, но и всю страну, поэтому мы решили заняться этим вопросом.

А ребята из 46-й школы предложили возложить на органы местного самоуправления обязанность по организации специализированных мест отдыха с возможностью разведения огня в городских парках.

– Если людям предоставить места для отдыха и культурного досуга, то они не будут оставлять после себя мусор, где попало, – уверена Олеся Морозова.

Подводя итоги работы, председатель Законодательного Собрания Владимир Киселев пообещал оказывать юным коллегам всестороннюю помощь и поддержку.

– Мы считаем, что это очень важная задача – познакомить молодежь с основными понятиями законотворческой деятельности, – сказал Владимир Киселев. – Они не только на словах, но и на деле доказали: учеба прошла не зря. Ребята представили на суд жюри шесть проектов, каждый из которых по-своему интересен и несет социальную значимость. Молодежь ищет пути решения проблем, которые сегодня существуют в нашем обществе. А объединившись вместе, мы сможем сделать намного больше для развития нашего региона, повышения качества жизни земляков.

Фото: http://www.vitbichi.by/wp-content/uploads/2010/12/98565.jpg