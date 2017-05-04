Во Владимирской области тариф на капремонт заморозили до 2019 года

Больше этого значения утверждать тариф можно, меньше – нельзя. Ставка, зафиксированная администрацией области на ближайшие 2 года в качестве минимальной, равна той, что была принята ещё 2014-м.

С одной стороны решение о «заморозке» – благо, так как у людей вызывает естественное раздражение любая новость о повышении тарифов на фоне отнюдь не растущих доходов большинства населения. С другой стороны, фиксация тарифа в любом случае отразится на объемах капремонта домов.

Строительные материалы с каждый годом дорожают, и при неизменных суммах сборов количество ремонтируемых объектов может снизиться. Собственно, это уже наблюдается. Если по программе 2015 года капремонт провели в 537 домах области, то в нынешнем году план пока – не больше 452 домов.

Кроме того, уже с 2016-го в области стали активно использовать частичный капремонт, когда, к примеру, подрядчики не меняют не всю кровлю, а только её часть – со значительной степенью износа.

Правда, «общий котёл» регионального фонда капремонта может пополняться не только благодаря текущим взносам собственников жилья, но и за счёт кредитных средств. Но пока к таким мерам область ещё не прибегала.

Так что тем, кто желает, чтобы их домом поскорее занялись маляры и штукатуры, кровельщики и сантехники, стоит все-таки раскошелиться. Ведь у собственников жилья по-прежнему сохраняется право утвердить более высокие тарифы в своём доме и настаивать на продвижении его в общей очереди на капремонт.