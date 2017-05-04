Бабушкам можно подарить «Пенсию», а детям – «Бурду»

«Почта России» запустила новую благотворительную программу «Дерево добра». Любой желающий может оформить подписку на периодику для домов престарелых, детдомов или сельских библиотек. Во Владимирской области в акции участвуют Оргтрудовский дом-интернат для престарелых и инвалидов, детский дом имени Карла Либкнехта (он расположен во Владимире на ул. Соколова-Соколёнка), Мелеховский детдом в Ковровском районе, а также Боголюбовская (Суздальский район), Волосатовская (Селивановский район) и Клязьминская (Ковровский район) поселковые библиотеки.

Ассортимент подписных изданий различается. Так, старикам «Почта России» рекомендует дарить журналы «Советский спорт», «Нева», «Роман-газета», «Знамя», «Подвиг» и «Пенсия», газеты с рецептами, кроссвордами и анекдотами.

Для детей – сказки, раскраски и энциклопедии. Библиотеки предпочли бы получать солидные издания: такие, как «Наука и жизнь», «Знание-сила», «Вокруг света», «Полулярная механика» и Burda.

Оформить подарочную подписку можно на сайте «Почты России» или в любом почтовой филиале. Вы можете сами выбрать получателя подарка и издание, на которое хотите его подписать.

Кстати, к акции уже присоединились многие российские звезды: Валерия и Иосиф Пригожин, Николай Басков, Олег Газманов, Варвара, художник Никас Сафронов, писатель Татьяна Устинова.