Отпервомаились!

Сегодня во Владимире, как и во многих российских городах, торжественно отметили “Праздник весны и труда”. Главным действом стало шествие в центре города от Золотых ворот до Соборной площади, где потом состоялся митинг-концерт.

Как сообщается на сайте Владимирского областного объединения организаций профсоюзов, “под профсоюзными знамёнами и лозунгами шли представители трудовых коллективов, профсоюзных и общественных организаций, муниципальных образований, учебных заведений, политических партий. В первомайских мероприятиях приняли участие руководители области во главе с губернатором Светланой Орловой и города Владимира”.

Примечательно, что количество транспарантов и различных плакатов значительно уступало количеству флагов. На немногочисленных плакатах и растяжках были размещены лозунги: “В благосостоянии трудящихся – будущее экономики страны”, “МРОТ – на уровень прожиточного минимума!”, “Май трудовой – май победный”.

Среди участников праздничного шествия были юноармейцы и представители казачьего общества. В контексте праздника “Весны и труда” присутствие “военной” и “победной” тематики многим показалось странным. До этого Первомай и Новый год оставались самыми немиллитаризированными праздниками.

Вместе со студентами ВлГУ в праздничной колонне прошелся и ректор университета Анзор Саралидзе. “Первомайских” требований у студентов не было (видимо, они еще не думают о трудностях, с которыми им придется столкнуться при выходе из стен ВУЗа при устройстве на работу). Также не было замечено ни одного транспаранта, касающегося улучшения условий труда или повышения заработной платы, у преподавателей. Студенческая часть колонны выглядела позитивно и празднично.

На сайте владимирских профсоюзов также указано, что на праздничном митинге выступили “инициатор создания Рабочего движения в нашем регионе, старший мастер производства №1 завода имени Дегтярёва Андрей Некрасов, врач Областной клинической больницы, член профкома Андрей Данилин, аспирант Федерального центра охраны здоровья животных, заместитель председателя Молодёжного совета областного профобъединения Дарья Федосеева, экономист цеха литья пластмасс завода «Электроприбор», член профкома Надежда Николаева, наладчик станков и манипуляторов с программным управлением Ковровского электромеханического завода, победитель Национального чемпионата сквозных рабочих профессий Александр Воробьёв и другие представители трудовых коллективов и общественных организаций”.

Однако ни слова нет о том, о чем конкретно говорили перечисленные ораторы, какие требования они выдвигали, и как эти требования в будущем будут лоббироваться профсоюзами.

Сам дух мероприятия, похоже, не понравился и губернатору области Светлане Орловой. Как сообщают наши коллеги с “Зебра-ТВ”, главу регион-33 смутило, что “практически все из 9 выступающих “из народа” говорили не от души, а по бумажке, губернатор даже предложила подумать над новым форматом Первомая на следующий год. Светлана Орлова сказала, что стоит посоветоваться с молодежью, чтобы придать жизни празднику 1 мая”.

По данным администрации г. Владимира, в мероприятии приняли участие около 15 тысяч человек. Профсоюзы сообщили, что в целом в городах Владимирской области (включая облцентр) первомайские демонстрации собрали 20 тысяч человек. Таким образом, в целом во всех райцентрах и небольших городах региона-33 Первомай собрал не более 5 тысяч человек.

Видеозарисовку владимирского Первомая в формате “Без комментариев” предложили наши коллеги с телеканала “Мир-ТВ”

Напомним, что первомайский праздник рождался в отчаянной борьбе трудящихся за свои права.

1 мая 1886 года чикагские рабочие организовали забастовку и демонстрацию с требованиями 8-часового рабочего дня. Все это закончилось кровопролитным столкновением с полицией и жертвам среди демонстрантов.

В память об этом событии в июле 1889 года на Парижском конгрессе 2-го Интернационала было принято решение о праздновании “Дня солидарности рабочих всего мира”. А еще через год Первомай отмечали во многих странах Европы – в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции и Швеции.

В Российской Империи день Первого мая впервые был отмечен в 1890 году 10-тысячной стачкой рабочих Варшавы. 1 мая 1891 года социал-демократическая группа революционера Михаила Бруснева организовала первую праздничную сходку рабочих в Петрограде. В 1917 году праздник был впервые свободно отмечен в революционной России. А с 1918 года Первомай стал официальным праздником.

В наши дни в Испании Первомай отмечается как праздник влюбленных и цветов, в Скандинавии как “День кукушки”, в Нидерландах – это фестиваль тюльпанов, во Франции – праздник ландышей, а в Российской Федерации – это “Праздник весны и труда”.

Фото из соцсетей и http://el-rb.ru/images/jce /2013/04/img_0370_copy.jpg с использованием материалов Euronews и сайта Владимирских профсоюзов.