Количество атакованных клещами увеличилось в разы

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области сообщает, что по данным оперативного еженедельного мониторинга на 25 апреля 2017 г., в лечебно – профилактические организации Владимирской области обратилось 29 человек по поводу присасывания клещей, из них 8 детей. И это при том, что за период с начала ведения мониторинга с 16 марта 2017 г. за медицинской помощью по области обратилось 53 человека, в т.ч. 19 детей.

С начала опасного сезона было исследовано 85 клещей на вирус клещевого энцефалита, все они отрицательны. Специалисты напоминают, что хоть Владимирская область и является неэндемичной по клещевому вирусному энцефалиту, терять бдительность не стоит.

“Призыв” уже писал о том, что клещи в регионе-33 в этом году проснулись раньше срока на целый месяц. На это повлияло ранняя весенняя оттепель и активное таяние снега. Такие ранние пробуждения случались 13 раз за последние 40 лет.

В конце марта в Муромскую детскую больницу была доставлена пострадавшая от укуса клеща трехлетняя девочка из села Молотицы. Как рассказали наши муромские коллеги, скорую помощь вызвала напуганная мама девочки. При осмотре медики нашли кровопийцу. А вот в последнюю неделю апреля, согласно данным Роспотребнадзора, самым неблагополучным по укусам клещей для детей стал Гусь-Хрустальный район, там к медикам обратились трое несовершеннолетних. В Александровском р-оне – 1 ребенок, Меленковском р-оне –1 ребенок, Селивановском р-оне – 1 ребенок, Собинском р-оне – 1 ребенок, Ковровском р-оне – 1 ребенок.

Специалисты напоминают, что клещи являются переносчиками болезней человека и животных: клещевого энцефалита, боррелиоза, эрлихиоза, бабезиоза (пироплазмоза) и других. Пик активности клещей приходится на май-июнь, но укусы возможны с апреля по октябрь. Клещи обитают в лесах, парках, на дачных участках — как правило, на траве или на земле (с деревьев клещи не прыгают). Клещ цепляется за жертву и до нескольких часов ищет место для укуса. Чем быстрее будет обнаружен и удалён с тела присосавшийся клещ, тем меньшую дозу возбудителя инфекции он передаст человеку.

Избежать проблем с клещами поможет соблюдение элементарных правил. Так, оправляясь в парк или в лес, выбирайте закрытую одежду и по возможности обрабатывайте её репелентами. Брюки необходимо заправлять в сапоги, а верхнюю часть одежды — в брюки, гольфы или носки должны быть с плотной резинкой; голову необходимо защищать капюшоном, если его нет — следует надеть головной убор, заправив волосы. Находясь в парке или лесу, не следует садиться или ложиться на траву; для обнаружения клещей рекомендуется каждые 10-15 минут проводить самоосмотры, после возвращения из леса необходимо также тщательно осмотреть одежду и тело.

Если присосался клещ, ваши действия должны быть следующими:

— обнаружив на себе клеща, не пытайтесь силой оторвать его. Клещ хорошо фиксируется в коже при помощи ротового аппарата, и вы можете оторвать тело клеща, оставив «головку», что вызовет сильную воспалительную реакцию;

— при самостоятельном удалении клеща: обработайте место внедрения клеща этиловым спиртом или одеколоном. Сделайте петлю из нитки. Аккуратно поместите петлю между «головкой» и телом клеща, затяните. Натяните нить, одновременно закручивая ее. Постепенно и без резких движений удалите клеща. Обработайте место укуса раствором йода;

— удалённого клеща следует поместить в чистую посуду (пробирка, баночка, контейнер и т.п.), в которую для создания определённой влажности предварительно поместить чуть смоченную водой вату либо бумажную салфетку и др.). Для микроскопической диагностики клеща нужно доставить в лабораторию живым в течение 2-х суток с момента удаления.

Определить, не является ли насекомое переносчиком клещевого энцефалита или болезни Лайма, можно только в областной вирусологической лаборатории по адресу: г. Владимир, улица Офицерская, 20.

Сделать себе платную прививку в кабинете вакционопрофилактики может любой желающий. Расположен он также во Владимире на улице Луначарского, 22а.

Фото: http://img.dlyakota.ru/uploads/posts/ 2016-04/1-7-mifov-ob- ukuse-klescha-informaciya- kotoraya-sohranit-tvoe- zdorove.jpg