Собаки меняют санки на тележки

Гонки собачьих упряжек жители нашего региона уже видели зимой, в Суздале. Однако после того, как тает снег, спортивная собачья жизнь не заканчивается. «Ездовые породы должны постоянно находиться в движении, – рассказал «Призыву» спортсмен, заводчик хаски Константин Волкович. – Если они не будут бегать, они будут толстеть и болеть. Так что есть снег, нет снега — собаки тренируются. А если есть тренировки, будут и соревнования».

Среди бесснежных видов ездового спорта — такие дисциплины, как карт (это небольшая тележка на колесиках, которую везут четыре, шесть или больше собак), а также скутер (что-то вроде самоката), байкджоринг (здесь собака тянет велосипедиста) и кани-кросс (человек и собака бегут на своих ногах).

– На соревнования собираются приехать участники со всей центральной России, – поделился Константин Волкович. – Причем среди четвероногих спортсменов будут представители всех пород — не только традиционные ездовые хаски и маламуты, но и метисы, служебные собаки, охотничьи, даже декоративные. Нам бы очень хотелось, чтобы зрители приехали к нам и увидели, что заниматься спортом можно с любой собакой, и это очень полезно и интересно.

Соревнования будут проходить недалеко от деревни Дворики Камешковского района Владимирской области (добраться проще всего на машине, если ее нет — можно доехать до Двориков на автобусе, который ходит от владимирского автовокзала примерно раз в час, а потом пройти пешком в сторону базы отдыха «Велес» и лагеря «Политехник»).

Старты начнутся с 9 часов утра и продолжатся до вечера в воскресенье и до обеда в понедельник. Трасса проложена в лесу, однако гостям будет, где понаблюдать за гонкой. Предполагается развлекательная программа, а также возможность купить еду и напитки. Вход бесплатный.