Лучшие школы и садики получат денежные призы

Во Владимире подведены итоги городских конкурсов на лучший детский сад и лучшую школу.

Первое место среди дошкольных учреждений присудили садику № 3, денежный приз составил 500 тысяч рублей. Второе место поделили садики № 24 и 109. Они поровну поделят награду в размере 300 тысяч рублей. На третьем месте тоже оказалось два дошкольных учреждения: № 6 и № 72. Им достанется по100 тысяч рублей.

Помимо этого, конкурсная комиссия приготовила поощрительные призы участникам. Примерно по 30 тысяч рублей получат детсады № 12, 20, 31, 44, 50, 52, 59, 65, 75, 81, 82, 84, 89, 91, 93, 95, 96, 99, 101, 105, 112, 115, 120, 125.

Среди общеобразовательных учреждений лучшей признали школу № 36. В качестве приза ей достанется один миллион рублей. Второе место и заодно 300 тысяч рублей вручат школе № 10, а третье место и 250 тысяч рублей – у школы № 5.

К сведению, во Владимире продолжается еще один городской конкурс «Лучший класс года». В финал конкурса выйдут не более 10 коллективов. Чествовать победителей будут в мае. Лучшим тоже полагаются денежные призы в размере от 25 до 50 тысяч рублей.