По Владимирской области прошагает «Бессмертный полк»

Впервые «Бессмертный полк» был сформирован во Владимире в 2013 году. Тогда его участниками стали 800 человек, в год 70-летия Победы портреты солдат, офицеров, тружеников тыла и узников концлагерей несли уже 7 тысяч человек. А в прошлом году в колонну «Бессмертного полка» влилось уже 10 тысяч владимирцев.

Встать в его ряды и принять участие в памятной акции может каждый желающий, при условии – он понесет в колонне транспарант (фотографию) своего солдата, ветерана той войны, который уже никогда сам не сможет присутствовать на параде и отметить очередную годовщину Победы.

Штендеры с фотографией родственников-участников Великой Отечественной войны можно изготовить самостоятельно, либо же доверить эту работу профессионалам – рекламным агентствам и багетным мастерским.

Напоминаем, что в ряде городов Владимирской области для участия в акции памяти нужно пройти обязательную регистрацию. Необходимую информацию о правилах проведения акции можно найти на официальном сайте того города, где вы планируете принять участие в мероприятии 9 Мая. Владимирцам необходимо заполнить стандартную форму здесь. А в Радужном первым пятидесяти зарегистрированным участникам обещают заранее выдать специальные таблички для установки фото.

Кроме этого, если у вас есть родственники, о которых вы бы хотели рассказать, поделитесь информацией на всероссийском сайте moypolk.ru. Просто зайдите на сайт, выберите свой город нашего региона и в разделе «Запиши деда в полк» разместите информацию о вашем герое и его фотографию.

Фото: https://vk.com/club51636199