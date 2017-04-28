Праздники пройдут в режиме повышенной готовности

В период праздничных и выходных дней правоохранители, спасатели, медики, коммунальщики будут работать в усиленном режиме.

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В связи с предстоящими праздником весны и труда и Днём Победы с сегодняшнего дня и по 10 мая органы управления, силы и средства территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Владимирской области будут действовать в режиме повышенной готовности. Соответствующее распоряжение подписано губернатором региона.

Сделано это для обеспечения безопасности и снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в местах проведения массовых мероприятий, посвященных майским праздникам, а также на объектах энергетики и ЖКХ.

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