Праздники пройдут в режиме повышенной готовности

В связи с предстоящими праздником весны и труда и Днём Победы с сегодняшнего дня и по 10 мая органы управления, силы и средства территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Владимирской области будут действовать в режиме повышенной готовности. Соответствующее распоряжение подписано губернатором региона.

Сделано это для обеспечения безопасности и снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в местах проведения массовых мероприятий, посвященных майским праздникам, а также на объектах энергетики и ЖКХ.