Предприниматели в сфере туризма смогут получить экспертизу и финансирование для развития бизнеса

Заслушивание и экспертиза проектов состоится в рамках V Экономического форума – 19 мая 2017 года.

Принять участие могут предприниматели Владимирской области, которые имеют положительный предпринимательский опыт в развитии туристического бизнеса или начинают новый проект в этой сфере.

«Каждый участник отбора получит обратную связь от статусной экспертной комиссии по своему проекту, а самым привлекательным проектам с точки зрения инвестиций мы сформулируем коммерческое предложение», – заявила Алена Сокова руководитель Инвестиционного фонда Промсвязьбанка и ОПОРЫ России. «На данный момент Фондом уже было профинансировано 25 сделок на общую сумму более 115 миллионов рублей в разных городах России».

Чтобы стать участником отбора, необходимо до 5 мая 2017 года включительно оформить заявку на сайте http://www.psbfund.ru, либо отправить на электронную почту Natalya.Miheeva@vladimir.psbank.ru презентацию вашего проекта с пометкой «Заявка в Инвестиционный Фонд».

Более подробно о критериях к участникам Вы можете узнать на сайте http://www.psbfund.ru, либо, позвонив по телефону во Владимире +7 (4922) 37 23 17.

«Наша цель – найти активных предпринимателей с четким видением развития своего бизнеса. Мы планируем инвестировать в предприятия на срок от года до пяти лет», – комментирует региональный директор РОО «Владимирский» Виктор Демидов.

Помимо финансирования, поддержка Инвестиционного фонда предусматривает предоставление предпринимателям доступа к менторской программе. В своей работе по вопросам менторства Инвестиционный Фонд Промсвязьбанка обращается к таким организациям, как Ассоциация менторов бизнес-школы Сколково, Международный форум лидеров бизнеса (IBLF) и общественная организация малого и среднего бизнеса «Опора России».

Справка о Инвестиционном Фонде: Инвестиционный фонд был запущен Промсвязьбанком в сотрудничестве с «Опорой России» в феврале 2013 года. Основной сегмент для размещения средств – малый бизнес молодых предпринимателей, у которых уже есть успешный опыт, те, кто только начинают новый проект или хотят кратно увеличить масштаб существующего. Общий размер фонда – 300 миллионов рублей.