Школьники Владимирской области корпят над ВПР

Участие во Всероссийских проверочных работах (ВПР) обязательно для всех учащихся 4-х классов общеобразовательных школ. В 5-х, 10-х и 11-х классах ВПР пишут по решению школы.

Позавчера ученики 4-х классов 340 школ области писали первую часть ВПР по русскому языку. Это был диктант. Сегодня апреля им предстоит выполнить вторую часть работы, состоящую из 12 заданий. Дети должны распознавать и формулировать основную мысль текста, составлять план прочитанного в письменной форме, задавать вопрос и пересказывать информацию, подбирать синонимы.

Также позавчера проверочную работу по русскому языку писали пятиклашки из 325 школ области. На выполнение 8 заданий детям отвели всего один урок. Ученики сделали фонетический, морфемный, морфологический и синтаксический разбор.

Далее четвероклашкам предстоит проверить знания по математике и окружающему миру, пятиклашкам и того больше: по математике, истории, биологии.

Ни одна школа Владимирской области не заявилась на сегодняшнюю сдачу ВПР по географии для учеников 10-х классов. Зато сегодня географию сдавали ученики 11-х классов 81 образовательного учреждения.

Физику выбрали 130 школ. Выпускники напишут ее 25 апреля. Второй по популярности предмет – история. ВПР по этому предмету согласились написать ученики 11-х классов 127 школ.

На задания по биологии ответят выпускники 112 школ, а по химии – 93 школ.

Всероссийские проверочные работы проводятся до 18 мая включительно.

Фото: http://allelets.ru/wp-content/uploads/ 2015/12/Pishut_proverochnie.jpg