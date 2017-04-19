Какие лестницы станут безопаснее?

Первая лестница в списке – на улице Летне-Перевозинская, в районе дома № 26. Из городского бюджета на ремонт потратят 631,6 тысяч рублей. Работы начнутся уже 15 мая. Второй объект благоустройства – пешеходный мост в микрорайоне Оргтруд, по улице Строителей. Около 170 тысяч рублей пойдут на демонтаж старого и монтаж нового деревянного настила площадью 132 квадратных метра.

Третий объект – на долгосрочную перспективу. В этом году город готов потратить 420 тысяч рублей на разработку проекта будущего капремонта лестницы по улице Мира, ведущей к Леонтьевскому роднику. Подрядчик оценит масштабы разрушений, подсчитает объем затрат на восстановление ступеней, а также выполнит дополнительную смету на возможное устройство тротуаров и ограждений.

К сведению, пять лет назад город потратил почти миллион рублей на благоустройство лестницы к роднику. Тогда впервые лестницу сделали такой большой, четыре метра шириной, плюс металлические поручни ради безопасности.

На балансе муниципального учреждения «Благоустройство» находится 35 лестниц. Треть из них уже отремонтированы. Так, в 2015 году провели капремонт лестницы у поликлиники «Автоприбор», на Переднем Боровке, Музейной, в 2016 году – лестниц по Диктора Левитана, д.38-а и Куйбышева, д.40.