Холода изменили планы владимирцев

Обычно в субботу накануне празднования светлого праздника Пасхи на городских кладбищах многолюдно. Все работающие горожане стремятся в первый же выходной навести порядок на могилах своих умерших родных и близких. Сегодня же пригородные автобусы ходят полупустые, а на парковочных площадках у кладбищ стоит всего пару-тройку машин. Похоже, что мелкий дождь и прохлада радикально поменяли планы владимирцев.

Завтра, по данным «Гисметео», температура воздуха поднимется до четырех градусов тепла, будет так же пасмурно, а к дождю добавится еще и снег. В понедельник слегка прояснится, но потепления придется ждать еще как минимум неделю.

Кстати, для тех владимирцев, кто все же поедет на кладбище на Пасху, напоминаем о пяти специальных автобусных маршрутах. Они будут ездить от улиц Гагарина, 2-ой Никольской, с площади Победы. Стоимость проезда – 36-40 рублей, интервал движения – до 20 минут. Также в течение дня ездит пригородный маршрут № 135, от Соборной площади и до кладбища Улыбышево.

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