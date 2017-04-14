Жительницу Владимира подозревают в убийстве новорожденного

Как сообщает Следственное управление СК РФ по Владимирской области, сейчас возбуждено уголовное дело в отношении жительницы областного центра, после родов избавившуюся от своего новорождённого сына.

Это случилось 16 января – девушка родила у себя на квартире в ванной. До этого на медицинский учёт она не вставала. После родоразрешения, как предполагает следствие, подозреваемая положила новорожденного в таз, накрыла лицо малыша полотенцем и вышла из помещения.

Отцу ребенка она отправила SMS, сообщив, что родила. Мужчина, желая навестить молодую маму бросился уточнять информацию в роддомах, но не получил ожидаемого ответа. В конечном итоге, поняв, что подружка находится дома, немедленно выехал к ней.

Обнаруженное в квартире тело новорожденного было исследовано специалистами. Эксперты пришли к однозначному выводу о том, что мальчик родился доношенным, живым и при рождении дышал. Смерть малышки наступила в результате острого нарушения внешнего дыхания (асфиксии).

Подозреваемая, работающая в банковской сфере, утверждает, что не хотела иметь ребенка, при домашних родах находилась в испуганном стрессовом состоянии.

Следователь СК России продолжает проведение процессуальных и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.