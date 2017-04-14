Не добравшись до крыши, электрики выставили счёт выше крыши

История, произошедшая с Еленой Пановой, живущей в посёлке Муромцево Судогодского района, может случиться с каждым обитателем частного дома. Как и другим «частникам», Елене установили новый прибор учёта электроэнергии. Обычно такие крепят к столбам, в данном случае – к крыше дома.

Показания счётчика поступали сразу во «Владимирэнергосбыт». Квитанции к абоненту приходили с уже заполненными строчками текущих и предыдущих показаний.

В среднем семья Пановых расходовала электроэнергии около 200 киловатт в месяц. Иногда, зимой, доходило и до трёхсот, и тогда сумма платёжа зашкаливала за 800 рублей.

– Неожиданно в ноябре квитанция приходит с показанием в 50 киловатт, 142 рубля к оплате. Мне это показалось странным, поэтому сразу позвонила электрикам на Судогодский участок, – рассказывает Елена Панова. – Выяснилось, что в приборе учета повреждена деталь – матрица. Я написала письменное заявление сетевикам. Стала ждать. Каждый месяц мне поступали платёжки на 50 киловатт – я их оплачивала. Прибор починили только в марте. А потом пришла платежка – 6 тысяч 406 рублей! Откуда такая бешеная сумма?

Как пояснили «Призыву» во «Владимирэнергосбыте», их специалисты получают сведения с прибора и по ним выставляют счета. Такие данные были на самом счётчике. Резонный вопрос, почему электрики почти полгода не могли отремонтировать прибор? Ответ обескуражил. Вокруг дома сначала было очень грязно, потом лежало много снега, и мастера не смогли подобраться к счётчику!

Вместе с тем потребителю напомнили, что это её обязанность – снимать показания с прибора и платить по ним. Женщине, видно, грязь, снег и высота (счётчик-то на крыше!) нипочём.

Но не только в этом закавыка. За 6 месяцев, по подсчётам энергетиков, у Пановых нагорело 2253 киловатта, в среднем – 375 киловатт в месяц. Таких расходов у семьи отродясь не было. И, возможно, дело в счётчике, который, отказавшись передавать данные в «центр», точно также намухлевал с показателями, дал сбой?

Елене предложили написать заявление во «Владимирэнергосбыт» на проверку исправности прибора. Но пока акта осмотра нет, рекомендовали реструктуризовать платеж в 6 тысяч 406 рублей на несколько месяцев. Вроде как пошли навстречу. Осознали, что мама в одиночку воспитывающая двух детей, такую сумму сразу не оплатит.

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