Вязники пермского периода

Возле Вязников находится карьер, в котором палеонтологи находят останки вымерших животных, живших в пермском периоде – в конце палеозойской эры. Это были даже не предки современных животных и птиц, а предки динозавров – такие, как терапсиды (также их называют звероящерами). «Это место известно еще с 19 века, когда британский геолог Мурчинсон по заказу русского географического общества составлял описание этих мест, – рассказал «Призыву» научный сотрудник отдела природы Владимиро-Суздальского музея-заповедника Денис Дуденков. – Активные раскопки ведутся с 50-х годов прошлого века, но богатых находок – например, полных скелетов – там не делают. Надо перелопатить тонну песчаника, чтобы обнаружить то клык, то фрагмент кости…»

Недавно совместная русско-польская экспедиция под руководством сотрудника Палеонтологического института имени А.А.Борисяка Андрея Сенникова сделала в Вязниковском районе сенсационное открытие. Дело в том, что внешность динозавров восстанавливают, в основном, по костям, все остальное – предположения и воображение. Новая находка позволяет предположить: у древних жителей нашей планеты была шерсть.

– Самые смелые ученые еще несколько десятилетий назад предположили, что тела по крайней мере некоторых терапсид могла покрывать шерсть или какой-то ее аналог, игравший роль теплоизолятора – ведь они должны были быть теплокровными. Но, к сожалению, никаких следов этой шерсти в ископаемом состоянии не находилось. И если пернатость динозавров в конце концов убедительно подтвердили находки их перьев, то шерстистость звероящеров так и оставалась, что называется, на кончике пера, – рассказал Андрей Сенников в интервью порталу paleonews.ru.

В раскопах под Вязниками находят не только кости древних животных, но и их копролиты – окаменевшие экскременты. Именно в этой не вполне обычной упаковке и дошла до нас посылка с волосами пермских терапсид.

“Это настоящие капсулы времени, – восторженно заявил участник экспедиции Гжегож Нидзведзки, палеонтолог шведского университета Упсала. – Долгое время считалось, что копролиты – просто такие забавные штуковины. Но к счастью, эта ситуация меняется”.

Исследование копролитов с помощью современного оборудования позволила обнаружить волосоподобные элементы, размеры и морфология которых вполне соответствуют настоящим волосам. «Это единая полая структура, овальная в сечении, расширяющаяся внизу подобно корню волоса и чуть сужающаяся к концу. То есть все детали полностью совпадают со строением волос современных млекопитающих», – говорит Андрей Сенников.

Впрочем, мало найти шерсть – надо еще установить, чья она – и здесь ученые пока в тупике. “Вязниковская фауна существовала перед самым пермским вымиранием, у нее нет аналогов в мире, – объясняет Андрей Сенников. – В ее состав входили две разных группы терапсид – хищные либо всеядные тероцефалы, а также растительноядные дицинодонты. Так вот, вопрос заключается в том, кому именно принадлежат найденные в копролитах волосы. Чья это шерсть? Скорее всего, наверное, тероцефалов, потому что они были более высокоорганизованными, и скорее приобрели бы шерсть. Но шерсть найдена как раз в копролите тероцефала. Хотя, возможно, он не ел никого волосатого, а просто вылизывал самого себя или детенышей, как современные кошки?”

Были ли предки динозавров волосатыми – достаточно важный вопрос, позволяющий выяснить, являлись ли древние ящеры теплокровными. «Существуют примеры – такие, как дицинодонт, это рептилия с коротким хвостом, покрытым волосами, – рассказал Денис Дуденков. – Но если появились новые доказательства, что у древних ящеров была шерсть – это очень, очень интересно».