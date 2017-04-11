В Юрьев-Польском садисты убивают кошек

О происшествии сообщает местный информационный сайт «Юрьев-Польские известия».

«Один из наших читателей рассказал об этих страшных «находках», – говорится в сообщении. – Причём первое обезглавленное животное он увидел ещё в прошлом году. Ещё один труп наш постоянный читатель увидел в начале прошлого месяца. А третью обезглавленную кошку горожанин обнаружил позавчера». Редакция упомянула, что располагает фотографией одного из замученных животных.

Видимо, со своими открытиями горожанин обратился только в редакцию: в ОМВД Юрьев-Польского района «Призыву» сообщили, что информации о жестоком обращении с животными в полицию не поступало. Ничего не знают об этих эпизодах и местные зоозащитники.

Впрочем, они свидетельствуют, что живодеры в городе – не редкость: так, на днях в районе заводского стадиона были отмечены случаи отравления бездомных кошек. И хотя есть предположения, кто мог бы это совершить, в полицию об этом тоже не заявляли.

Хотя сделать это, вероятно, стоило бы: не только потому, что правоохранительные органы сейчас – единственный способ легально наказать живодеров. Но и потому, что именно гражданская активность создает резонанс вокруг подобных дел и постепенно меняет ситуацию в лучшую сторону: если раньше жестокое обращение с животными, по большому счету, даже не считалось преступлением, то теперь садисты получают реальные приговоры – в том числе и в нашей Владимирской области.

Так, в Гусь-Хрустальном районе мужчина, застреливший собаку на глазах у прохожих, получил штраф в размере 5 тысяч рублей. В Судогодском районе пенсионер, повесивший бездомного пса, заплатил 7 тысяч. А в Белоруссии (пусть не наша страна, но всё-таки), например, за убийство двух собак живодер получил год лишения свободы.

Фото: http://www.welt.de/img/bilder-des-tages/origs113367982/2619721485-w900-h600/title.jpg