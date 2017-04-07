Пенсионер обвиняется в убийстве сына

Следственными органами СК РФ по Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 70-летнего мужчины. Пенсионера обвиняют в убийстве собственного сына.

Следствием установлено, что владимирская семья с начала 90-х годов переехала в Судогодский район в служебный дом бывшего детского лагеря «Огонек». Отец и сын нанялись охранять территорию, а мама парня, имеющая инвалидность, требующую постоянного ухода, на природе чувствовала себя более комфортно.

Казалось бы, произошедшие перемены должны были изменить жизнь семьи к лучшему, но этого не случилось. По словам женщины-инвалида, ее бывший супруг, с которым после развода она продолжала проживать совместно, злоупотреблял спиртным и иногда вел себя очень агрессивно. Единственного сына, уделявшего ей внимание и заботу, она считала опорой и поддержкой.

В сентябре прошлого года между отцом и его 46-летним сыном произошел конфликт, в ходе которого пенсионер, взяв двуствольное ружье, застрелил сына.

Сотрудникам бригады «скорой медицинской помощи», которые приехали на вызов, пенсионер сообщил, что сын пострадал при падении с квадроцикла. Однако врачи, осмотрев мужчину, обнаружили на его теле огнестрельную рану и немедленно сообщили об этом в полицию.

К моменту приезда полицейских обвиняемый вложил в руку погибшего ружье, неподалеку от тела положил два кухонных ножа и топор.

В ходе следствия пенсионер озвучил свою версию случившегося, представив событие как несчастный случай – якобы, он случайно выстрелил в сына при завязавшемся конфликте.

Следователи в свою очередь отмечают: собранные доказательства свидетельствуют об умышленном характере действий пенсионера.

По уголовному делу прокурором утверждено обвинительное заключение и в ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: https://novayagazeta-ug.ru