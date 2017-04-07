Цена в 30 000 за «квадрат» уходит в прошлое

Программа «Жильё для российской семьи» стартовала в России в мае 2014 года и была рассчитана на три года. Таким образом, проект сворачивается, в том числе – во Владимирской области.
По этой программе жильё эконом-класса строилось и продолжает строится во владимирских микрорайонах Пиганово и Сновицы-Веризино, в ковровском Доброграде, в муромской Дмитровской слободе. Цена квадратного метра такого жилья не превышает 80% от рыночной, составляя 30-35 тысяч рублей.
Участниками программы становятся те, кто нуждаются в улучшении жилищных условиях и при этом не имеют высоких доходов; на сегодня таковых в области – 701 семья. Остальные желающие ещё могут попасть в программу, но им нужно поторопиться. Хотя она рассчитана до конца года, признаки прекращения «программной деятельности» становятся всё очевиднее.
Отвечая на вопрос, почему социально значимая программа так стремительно сворачивается, директор департамента строительства и архитектуры Сергей Коробкин сослался на финансовые нестыковки. Застройщики не получили компенсаций за подведение инженерных сетей к домам, которую им обещали из федерального бюджета. Разницу между рыночной и «экономной» стоимостью жилья, таким образом, пришлось покрывать самим строительным компаниям.
Это замедлило темпы реализации программы (дома сдавались и сдаются с отставанием графика), а потом и вовсе поставило под сомнение целесообразность участия в ней застройщиков.
Любопытная деталь. Департамент строительства и архитектуры уже убрал со своего сайта баннеры программы «ЖРС», а также проекты всех участников-застройщиков. Опустел и раздел, посвященный покупке жилья эконом-класса. То есть потенциальным участникам программы почерпнуть информацию негде. Складывается впечатление, что их и не очень-то жаждут видеть.
Кстати. По данным областного департамента строительства и архитектуры, сегодня жилье на первичном рынке стоит 35 400 рублей за квадратный метр, на вторичном рынке – 41 700 рублей.
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Валерий
Эксперты уже давно прогнозировали ПЕРЕИЗБЫТОК квадратных метров жилья в многоквартирных этажерках. Такое “жильё” пользуется спросом только у т.н. “бюджетных” и “малоимущих” граждан. Но на т.н. “свободном рынке” (вторичном для кого?) уже ЯВНО заметно падение цен, особенно в мегаполисах и в самой Златоглавой.
Быстро “переключиться” на строительство малоэтажного жилья “эконом-класса” крупные “игроки строительного рынка” просто не способны! А для развития ИЖС в России как всегда не хватает какой-нибудь Infrastrukturы.
В то же время индивидуальные застройщики вполне “укладываются” в нормативную СЕБЕстоимость – даже намного менее 30 000 рублей за “квадрат”. Но при этом никаких налогов в бюджет не платят!
“Как будут дальше развиваться события – нам покажет “Время”!