Цена в 30 000 за «квадрат» уходит в прошлое

Программа «Жильё для российской семьи» стартовала в России в мае 2014 года и была рассчитана на три года. Таким образом, проект сворачивается, в том числе – во Владимирской области.

По этой программе жильё эконом-класса строилось и продолжает строится во владимирских микрорайонах Пиганово и Сновицы-Веризино, в ковровском Доброграде, в муромской Дмитровской слободе. Цена квадратного метра такого жилья не превышает 80% от рыночной, составляя 30-35 тысяч рублей.

Участниками программы становятся те, кто нуждаются в улучшении жилищных условиях и при этом не имеют высоких доходов; на сегодня таковых в области – 701 семья. Остальные желающие ещё могут попасть в программу, но им нужно поторопиться. Хотя она рассчитана до конца года, признаки прекращения «программной деятельности» становятся всё очевиднее.

Отвечая на вопрос, почему социально значимая программа так стремительно сворачивается, директор департамента строительства и архитектуры Сергей Коробкин сослался на финансовые нестыковки. Застройщики не получили компенсаций за подведение инженерных сетей к домам, которую им обещали из федерального бюджета. Разницу между рыночной и «экономной» стоимостью жилья, таким образом, пришлось покрывать самим строительным компаниям.

Это замедлило темпы реализации программы (дома сдавались и сдаются с отставанием графика), а потом и вовсе поставило под сомнение целесообразность участия в ней застройщиков.

Любопытная деталь. Департамент строительства и архитектуры уже убрал со своего сайта баннеры программы «ЖРС», а также проекты всех участников-застройщиков. Опустел и раздел, посвященный покупке жилья эконом-класса. То есть потенциальным участникам программы почерпнуть информацию негде. Складывается впечатление, что их и не очень-то жаждут видеть.

Кстати. По данным областного департамента строительства и архитектуры, сегодня жилье на первичном рынке стоит 35 400 рублей за квадратный метр, на вторичном рынке – 41 700 рублей.