Во Владимире выбрали лучшую сестру

Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства среди обучающихся по специальности «Сестринское дело» состоялся 30 марта на базе Владимирского базового медицинского колледжа.

Как сообщает облздрав, в олимпиаде приняли участие 12 студентов медицинских колледжей Владимира, Коврова, Мурома и Александрова. Выпускники соревновались за право представлять Владимирскую область на всероссийской олимпиаде, которая пройдет в мае этого года в Рязани.

Конкурсные испытания включали в себя тестовую часть, перевод с иностранных языков профессионального текста, задание по организации работы коллектива. В ходе олимпиады студенты решали и смоделированные практические задачи – обучали «пациентов» ингаляционной терапии и демонстрировали умения с ними общаться, а также навыки выполнения медицинских манипуляций в области педиатрии, терапии и хирургии.

Условные пациенты проявили настоящие актерские способности, весьма правдоподобно изобразив посетителей поликлиник.

И конкурсантам пришлось проявить максимальную концентрацию внимания, быстроту и точность выполнения манипуляций, показав владение техникой эффективного общения. Лучшие из них были признаны победителями регионального этапа олимпиада.

Все призовые места завоевали студенты Владимирского базового медицинского колледжа: 1 место заняла Ксения Коновалова (на верхнем фото – в середине), второе – Анжелика Папикян, и замкнула тройку лидеров Екатерина Канаева.

Ксения Конвалова имеет неплохие шансы на высокие призовые места на всероссийской олимпиаде в Рязани. В прошлом году студентка III курса заняла 1 место на Втором межрегиональном профессиональном конкурсе «Моя будущая профессия – медицинская сестра» по специальности «Сестринское дело» среди медицинских колледжей ЦФО.

А еще годом ранее другая воспитанница Владимирского базового медицинского колледжа – Валерия Быкова – заняла почетное II место на межрегиональном конкурсе профессионального мастерства среди студентов-медиков ЦФО в том же Брянске.