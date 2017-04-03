Наша землячка выступает на чемпионате мира по хоккею

Чемпионат мира по хоккею среди женщин проходит в американском Плимуте. За сборную России выступает уроженка посёлка Балакирево Александровского района Анна Щукина. Она выступает на позиции защитника.

Игры нашей сборной стартовали в минувшие выходные. Сначала россиянки переиграли Финляндию со счетом 2:1. А потом уступили хозяйкам соревнований со счетом 0:7. Американки – фавориты турнира, их команда становилась лучшей в последние годы.

Сегодня в 15.35 сборную России ждет последний матч группы А – против канадок. При любом результате этой встречи россиянки выступят завтра в четвертьфинале. Обычно разыгрывающая с американками первое и второе места на всех чемпионатах мира и Олимпийских играх Канада внезапно проиграла Финляндии 3:4, и после двух туров с нулем очков находится на последнем месте в группе.

В случае победы над «кленовыми листьями» наша сборная займет второе место в группе и пройдет в полуфинал напрямую, где сможет снова побороться за медали.

О нашей землячке сегодня рассказали «Известия». По сведениям издания, Анна пришла в хоккей в семилетнем возрасте. Ее дом в поселке Балакирево находился рядом с ледовой «коробкой», и пройти мимо хоккея Аня просто не могла.

До 15 лет играла с мальчишками в составе команды «Рубин», потом, когда услышала про женскую команду «Скиф», базирующуюся в Москве, решила попытать силы там. Буквально за три года с уровня «не знаю, как бросать» дошла до сборной России и в ее составе поехала на чемпионат мира.

В национальной команде Анна дебютировала в 2007 году и с тех пор приняла участие практически во всех важных стартах. Тренерский штаб не раз доверял ей капитанскую повязку, на счету Анны – голы на Олимпиаде в Сочи.

Среди всех достижений Щукиной выделяются две бронзы чемпионатов мира, а также серебро и золото Универсиады.

Фото: https://content.izvestia.ru/media/3/news/2017/04/ 675583/f96e9ad32e5455e6ef2b0ae19977cc57.jpg