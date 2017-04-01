У владимирцев появился повод «кошмарить» продавцов

Еще вчера, 31 марта, все владимирские предприниматели, торгующие алкоголем, в том числе, разливным пивом, были обязаны перейти на работу с новыми кассами. Это первый этап перехода на новый порядок применения контрольно-кассовой техники.

Для бизнесменов замена старых касс на «умные» с возможностью передачи данных в налоговую инспекцию – мероприятие затратное и до сих пор малопонятное, несмотря на проведенные встречи с предпринимателями. Большую роль в нашем регионе сыграли специалисты регионального отделения «Опоры России», приехавшие в райцентры с разъяснениями в рамках проекта «Бизнес-автобус». Однако буквально за неделю до наступления нового порядка некоторые продавцы пивом ещё уточняли, где заказывают подобные кассы. Их, кстати, ждать приходится по нескольку недель.

Покупатели же со вчерашнего дня, испив пенного, могут требовать у продавцов еще и электронный чек. В нем предусмотрен QR-код, наименование и номенклатура товара, полное название компании, информация об НДС.

В двух торговых точках, куда обратился корреспондент «Призыва», продавцы подтвердили, что перешли на «умные» кассы еще в марте. Осваивали их недолго, проблема только одна: «капризы» интернета – сеть то есть, то падает.

Ну, а самые продвинутые граждане обсуждают теперь возможности прикрытия злачных мест рядом со своими домами по той же самой причине – отсутствия он-лайн касс.

фото: catholichurch.ru